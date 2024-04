Picchia la moglie e i figli, 53enne arrestato in Brianza

Un uomo di 53 anni, di origine bengalese, è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno (Mb) per maltrattamenti in famiglia. E’ accusato di aver picchiato, in più occasioni, la moglie, sua connazionale, anche davanti ai figli. A fare scattare l’arresto è stata la denuncia presentata dalla donna lo scorso 19 marzo, in seguito ad un ennesimo episodio di violenza. I militari erano infatti intervenuti nell’abitazione della coppia, su richiesta di aiuto da parte della donna. Sulla base di quanto accertato, la vittima risulterebbe sottoposta da tempo da parte del marito a insulti, gravi minacce e percosse, Gli episodi contestati avrebbero avuto luogo anche in presenza dei tre figli, anche loro vittime dei comportamenti violenti del padre. Al fine di garantire la tutela delle persone offese, la Procura di Monza ha avanzato al Gip una richiesta di emissione del provvedimento cautelare. L’uomo è stato portato in carcere a Monza.