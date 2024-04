ROMA (ITALPRESS) – “Le bioplastiche compostabili sono innovazione, frutto di ricerca tutta italiana, da oltre 20 anni sono nel mercato. Gli imballaggi in bioplastica compostabile, certificati secondo uno standard armonizzato, possono dare un contributo in questo settore”. Lo afferma Carmine Pagnozzi, Direttore Generale Consorzio Biorepack,in occasione del convegno “Bioplastiche compostabili: una risorsa per l’agricoltura, un vantaggio per l’ambiente”, promosso da Fondazione UniVerde in collaborazione con Rete Nazionale Istituti Agrari e con la main partnership di Biorepack.

