MILANO (ITALPRESS) – “La realtà della pubblica amministrazione è multiforme: io dico sempre che dobbiamo pensare alla pubblica amministrazione non solo in riferimento alle amministrazioni centrali, ma soprattutto dobbiamo dedicarci agli entiterritoriali”. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo commentando la firma del protocollo d’intesa per la costituzione e la gestione del polo formativo territoriale SNA assieme al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “Lo spirito è quello di fare squadra, di creare delle comunità di pratica capaci di dialogare con realtà come le università. Io aspiro a consolidare dei sistemi territoriali dove il mondo del sapere dialoga con quello delle imprese – ha aggiunto – Ciascuno di questi poli avrà tra l’altro un indirizzo preciso e ciascuno si specializzerà su un tema: in Calabria sull’immigrazione, in Abruzzo sui temi che riguardano gli eventi sismici, in Piemonte su intelligenza artificiale e qui in Lombardia sulla sanità”.(ITALPRESS).

xh7/trl/gsl