CATANIA (ITALPRESS) – “Il turismo è uno dei pilastri della nostra economia. Lo dicono i dati. Oggi con il governo di Giorgia Meloni il turismo è messo al centro dell’agenda politica. Stiamo facendo moltissime cose, anche con i fondi del Pnrr. Nel passato si è sempre detto che il turismo doveva essere il petrolio della nostra nazione ma non sempre le azioni e i fatti sono stati consequenziali”. Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in visita a Catania per il lancio di “Wi-Fi By Italia.it”. xo3/vbo/gtr