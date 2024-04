Due accoltellamenti in via Imbonati a Milano, indagini in corso

Due accoltellamenti in via Imbonati a Milano, indagini in corso

La polizia sta indagando su quanto accaduto ieri pomeriggio in via Imbonati, alla periferia nord di Milano: un uomo di origini nordafricane è stato accoltellato all'addome in un cortile condominiale. Non è in pericolo di vita. In ospedale è arrivato anche un giovane di 22 anni che ha detto di essere stato ferito al braccio con un coltello da uno sconosciuto, sempre in via Imbonati.