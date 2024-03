Maltempo, nel varesotto si è aperta una voragine in strada

Maltempo in Lombardia: danni in provincia di Varese. Ieri sera i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi. L’emergenza più grave si è verificata a Gavirate, in via Rovera, dove nella notte si è aperta una voragine a causa del cedimento del manto stradale ampia cinque metri e profonda sei metri. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile per circoscrivere il cedimento. Per precauzione, è stata evacuata una famiglia che abita a poca distanza dalla voragine. Si tratta di una coppia di anziani e la figlia, che hanno trovato riparo nella casa parrocchiale. In via di valutazione l’agibilità dell’edificio e la chiusura della strada.

A Milano anche questa mattina ci sono stati forti temporali anche se l’intensità del vento è calata rispetto a ieri sera. Sono sotto controllo i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, ma resta l’allerta gialla diramata alle 18 di ieri su tutta la regione con rischio idrogeologico, temporali e vento forte. Nella notte, ci sono stati 74 interventi nel capoluogo lombardo da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti, impalcature danneggiate e allagamenti, senza coinvolgimento di persone.