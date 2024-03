Furti nei box, arrestati due minorenni a Monza

Gli agenti della Polizia di Stato di Monza ha arrestato due 17enni e denunciato un 15enne per furto. I tre sono stati notati mentre scavalcavano un cancello in via Donizzetti a Monza. Bloccati, uno di loro aveva addosso un coltellino, mentre l’altro ha tentato di disfarsi di un secondo coltello lasciandolo in un prato, ma i poliziotti lo hanno recuperato.

Gli agenti, a seguito di un controllo approfondito presso i box di via Donizzetti hanno notato che uno di questi aveva la saracinesca completamente alzata e danneggiata. L’auto custodita al suo interno mostrava visibili segni di danneggiamento. Il più giovane dei tre, tutti di origine egiziana, ha ammesso agli agenti che il gruppo aveva appena messo a segno alcuni furti in diversi box, dove ha spiegato di aver rubato altre biciclette e aver aperto la vettura per frugare all’interno. Dalla loro identificazione è risultato che i due 17enni hanno entrambi precedenti per rapina e che uno era in affidamento in prova ai servizi sociali in una comunità della provincia di Brescia, dalla quale era fuggito a novembre. Sono stati portati nel carcere minorile milanese “Beccaria” di Milano.