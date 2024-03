Scuola chiusa per Ramadan, il plauso della Diocesi di Milano

La Diocesi di Milano plaude all’iniziativa della scuola di Pioltello che chiuderà il 10 aprile, ultimo giorno di Ramadan. Roberto Pagani, diacono permanente che dal 2013 è responsabile del Servizio ecumenismo e dialogo interreligioso della Diocesi di Milano, dichiara a Famiglia Cristiana: “Siamo a favore di questo gesto. Di più: come i musulmani in Italia condividono e festeggiano insieme a noi cattolici il Natale e la Pasqua, trovo bello che un’iniziativa di dialogo interreligioso parta da una scuola, che si fa promotrice della creazione di un ponte tra giovani che a casa vivono fedi differenti. Dalle parole del preside lette in questi giorni noto che c’è un lavoro dietro la scelta che punta ad aiutare i ragazzi a conoscere la cultura e la religiose di loro compagni di banco. Se non prendiamo la strada della conoscenza reciproca e del rispetto, gli integralisti diventiamo noi”.

Interviene la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti: ” Sono i toni scelti dalla politica ad aver creato questo clima di insofferenza. Ho invitato il ministro Valditara a Pioltello per verificare la preparazione fornita dalle nostre scuole, qualche anno fa l’allora ministra Fedeli era venuta a visitarci in quanto esempio positivo di integrazione. E se si vuole portare la questione sul piano dei risultati, basta guardare alle prove Invalsi: i nostri ragazzi raccolgono risultati in linea se non superiori alla media nazionale”.

Lunedì pomeriggio si è svolta l’ispezione dell’Ufficio scolastico regionale, sollecitata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Gli esiti sono stati inviati agli uffici competenti dell’amministrazione centrale.