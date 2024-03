Scuola chiusa per la fine del Ramadan nel milanese

L’istituto comprensivo Iqbhal Masih di Pioltello (Milano) sarà chiuso mercoledì 10 aprile, in occasione della festa di fine del Ramadan. Lo ha deciso il consiglio d’istituto della scuola. È la prima volta che accade in Italia. La sospensione delle lezioni è inserita nel calendario scolastico pubblicato sul sito della scuola.

“A Pioltello abbiamo classi dove negli anni scorsi in occasione della fine del Ramadan, di fatto, venivano a scuola in tre o quattro – ha spiegato al FattoQuotidiano il dirigente scolastico Alessandro Fanfoni – I bambini di fede islamica sono la maggioranza e nonostante le linee guida sull’inclusione consiglino di formare classi con non più del 30% di stranieri, noi arriviamo al 43% perché questa è la nostra utenza. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questi numeri e alla realtà. Questa festa è per molti di loro una tradizione, tra l’altro spesso condivisa anche dai compagni di classe italiani che partecipano per condividere. Spero che a nessuno venga in mente di politicizzare questa decisione presa dal consiglio d’istituto”.

Contrariamente a quanto auspicato dal preside, la polemica è subito arrivata. “Siamo in Italia, non in Arabia Saudita” attacca l’eurodeputata leghista Silvia Zardone. “È una decisione particolarmente rilevante, preoccupante per quanto mi riguarda , che segna un precedente essendo probabilmente la prima volta in Italia che una scuola venga chiusa per il Ramadan. Per i dirigenti scolastici questa scelta aiuta l’inclusione. Io credo invece che sia un pericoloso arretramento sulla nostra identità: chiudendo le scuole per feste che non fanno parte della nostra cultura e della nostra storia diamo ancora più forza a quel processo di islamizzazione che si diffonde con forza in tutta Europa. Negli anni l’Unione delle comunità islamiche d’Italia ha chiesto che le feste islamiche fossero inserite nel calendario scolastico . E’ una deriva inaccettabile, mentre noi nascondiamo i nostri simboli e le nostre tradizioni, andiamo a chiudere le scuole per festeggiare il Ramadan. Non è questo il futuro che vogliamo.”