Anpi, Primo Minelli nuovo presidente del comitato provinciale di Milano

Primo Minelli è stato eletto nuovo presidente del Comitato provinciale di Anpi Milano dopo le dimissioni, nelle scorse settimane, di Roberto Cenati. Minelli ricopriva il ruolo di vice presidente ed è stato eletto a maggioranza con il consenso dei segretari di sezione dell’Associazione nazionale partigiani.

“Buon lavoro a Primo Minelli che ha il compito importante e delicato di guidare il Comitato provinciale ANPI di Milano, città medaglia d’oro della Resistenza, in un’epoca in cui la guerra e le pericolose derive autoritarie del governo mettono a rischio i nostri principi costituzionali”. Così il segretario generale della Camera del Lavoro milanese Luca Stanzione. “Abbiamo davanti insieme appuntamenti importanti come quello del 25 aprile, per i quali è necessaria la massima unità delle forze antifasciste per un’Europa unita contro il riemergere di fenomeni neofascisti preoccupanti. I valori dell’antifascismo, della dignità del lavoro, del rispetto delle differenze – sottolinea Stanzione – contraddistinguono il neo presidente che ha una lunga storia nella nostra organizzazione, prima nei metalmeccanici poi come segretario generale della Cgil Ticino Olona. E per la Camera del Lavoro Metropolitana, per lavoratrici e lavoratori, è un compagno e un amico”.