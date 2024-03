Lupa ferita nel Pavese, denunciato il responsabile

I carabinieri forestali dei nuclei di Rivanazzano, Varzi e Zavattarello hanno identificato e denunciato il presunto responsabile del ferimento di un esemplare femmina di lupo, che lo scorso 22 febbraio era rimasta intrappolata in un laccio metallico in località Peschiera-Colombetta del comune di Stradella, in Oltrepò Pavese. L’indagine è coordinata dalla Procura di Pavia. I militari hanno ritrovato e posto sotto sequestro sette lacci metallici, identici per tipologia e manifattura a quello utilizzato per ferire la lupa. Uno di questi lacci era stato posizionato per catturare altri animali. La persona denunciata dovrà rispondere delle ipotesi di reato di tentata uccisione e maltrattamento di animali, e danneggiamento di esemplare di fauna appartenente a specie protetta.