Un altro palazzo che spunta in un cortile, sei indagati per abuso edilizio a Milano

Un’altra inchiesta, l’ottava, sull’urbanistica ‘facile’ a Milano, uno dei peggiori grattacapi del sindaco Beppe Sala. Dopo i casi, tra gli altri, di piazza Aspromonte e via Fauchè, una nuova indagine della Procura – scrive oggi il quotidiano La Repubblica – si concentra su un progetto immobiliare che sorge all’interno di un caseggiato, nel bel mezzo della corte interna. L’attenzione dei magistrati riguarda i cantieri di via Lepontina, tra il quartiere Isola e lo Scalo Farini: lì dovrà – a questo punto “dovrebbe” – sorgere un modernissimo immobile in classe A di sette piani, con bilocali e quadrilocali, due attici, cantine e box.

Tutto avviato con un semplice Scia, la dichiarazione di inizio attività. I magistrati però ritengono che non si tratti di una ristrutturazione ma, per le dimensioni, di un progetto per una nuova costruzione. Da qui l’indagine per abuso edilizio e lottizzazione abusiva con sei indagati tra i costruttori e funzionari comunali. Il sindaco Sala ha commentato questa nuova inchiesta affermando che si tratta di una situazione “che non si risolverà a breve”.