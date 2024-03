Donare un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovani della periferia nord di Milano e un punto di riferimento essenziale per le loro famiglie. Questa la missione che ha visto Fondazione Milan, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Milano, Sport e Salute, FIGC, Associazione Davide Astori e Fondazione Aquilone scendere in campo fianco a fianco per dare vita a Spazio Fontanelli, un campo multisport riqualificato all’interno di un’area verde del Municipio 9 di Milano che sarà dedicato alla memoria di Davide Astori, da sempre sensibile alle tematiche sociali e al diritto di ogni bambino di poter giocare la propria partita.

L’inaugurazione del campo è stata celebrata nella giornata odierna, alla presenza di istituzioni e rappresentanti degli enti promotori quali il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Vice Presidente Onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan Franco Baresi, il Segretario Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito di Gioia, il Responsabile Politiche Sociali e Terzo Settore di Sport e Salute Stefano Gobbi, la Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, il Direttore Generale di Fondazione Aquilone Fausto Rizzi e il Segretario di Associazione Davide Astori Bruno Astori.

L’inaugurazione di Spazio Fontanelli rappresenta per ognuna delle realtà coinvolte uno speciale momento di celebrazione, un’occasione unica di cooperazione virtuosa tra enti pubblici e privati per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Per Fondazione Milan, si tratta di un rafforzamento del progetto Assist: Mission Playground, che intende fornire ai giovani un contesto strutturato e positivo in cui apprendere valori come rispetto, inclusione, lealtà e collaborazione. In particolare, il progetto di rigenerazione è stato reso possibile grazie all’iniziativa internazionale “Planting New Memories”, lanciata da Fondazione Milan insieme ad AC Milan in occasione delle ultime festività natalizie, che ha coinvolto attivamente migliaia di appassionati e tifosi rossoneri in diversi momenti di raccolta fondi. Uno di questi, “Insieme per Davide”, è stato condiviso con Associazione Davide Astori – che ha l’obiettivo di riscoprire, diffondere e valorizzare i principi e i valori etici e morali proprio dello sport e del calcio in particolare – in occasione della sfida tra Milan e Fiorentina, club che hanno accompagnato il calciatore durante il suo percorso da talento del Settore Giovanile a capitano. Per continuare a onorare la sua memoria e portare avanti l’impegno rivolto al futuro delle generazioni più giovani, Spazio Fontanelli sarà dedicato a Davide Astori, attraverso e un murales, realizzato da artisti locali dal collettivo We Run the Streets.

Allo stesso tempo, l’evento si pone come momento conclusivo del progetto “Sport e Integrazione” #IOVENGODALLOSPORT, che rientra nell’ambito del progetto promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato da Sport e Salute, in sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la promozione del tifo positivo e della cultura di inclusività. Alla riqualificazione di Spazio Fontanelli, AC Milan ha destinato il premio del contest #IOVENGODALLOSPORT, che ha stimolato tantissime associazioni sportive a condividere la propria storia di sport e integrazione e ha visto tra i vincitori proprio il Club rossonero, per merito di un progetto video realizzato dal suo Settore Giovanile.

Al Comune di Milano, e in particolare al Municipio 9 del capoluogo lombardo, e all’intera comunità viene dunque messo a disposizione un luogo rigenerato, un ambiente sicuro e inclusivo per i giovani e le loro famiglie, nel quale poter promuovere lo sviluppo educativo e sociale attraverso l’attività ludica e sportiva. A gestire e animare questo spazio polisportivo, in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche e i centri di aggregazione del territorio, nonché con la scuola secondaria di primo grado Umberto Saba, saranno Fondazione Aquilone, Comitato di Quartiere Bruzzano e Istituto Comprensivo Cesare Cantù. Attiva nel quartiere dal 1993, la Fondazione lavora da oltre vent’anni affinché quel territorio sia considerato non come una fonte di problemi e disagi, ma come contesto che possa offrire risorse, percorsi di solidarietà e volontà di costruire comunità locali ricche di relazioni.

“Lo Spazio Fontanelli con i suoi campi da calcio, basket e pallavolo offrirà ai ragazzi e alle ragazze di Bruzzano un luogo in cui crescere, mettersi alla prova, condividere il tempo libero e tante emozioni. Ringrazio Fondazione Milan, il Ministero del Lavoro, Sport e Salute, FIGC, Fondazione Aquilone e l’Associazione Davide Astori per aver contribuito a riqualificare quest’area sportiva della nostra città, uno splendido modo per avvicinare i giovani all’attività sportiva e per continuare a far vivere la memoria del capitano della Fiorentina prematuramente scomparso”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan, ha dichiarato: “Da oltre vent’anni, la nostra Fondazione promuove i valori della famiglia rossonera a Milano, in Italia e in tutto il mondo. Questa occasione ci rende particolarmente orgogliosi, perché trova origine nella collaborazione tra le istituzioni e diverse realtà sociali, unite dall’obiettivo della creazione di uno spazio di condivisione e di sport al servizio della comunità: significa dare così a tanti giovani la possibilità di divertirsi, stare insieme e inseguire i propri sogni. La dedica a un uomo come Davide Astori ci riempie ancor più di orgoglio: è un ragazzo che ho avuto la fortuna di allenare quando giocava nel nostro Settore Giovanile e che ha ispirato con il suo esempio tanti compagni, avversari e appassionati di calcio”.

