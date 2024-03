BARI (ITALPRESS) – Siamo in procinto di “mandare il sequenziamento genomico della xylella all’università di Berkeley in California, così che finalmente potremo sapere con certezza da quanto tempo è presente quell’insetto qui. Faremo una serie di esperimenti scientifici che ci daranno contezza di tutto, dopo che la valutazione puntuale che stiamo facendo con i campionamenti nella prima settimana non ha determinato il riconoscimento su altre piante”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia a margine dell’inaugurazione alla Fiera del Levante di Enoliexpo 2024.

