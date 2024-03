MILANO (ITALPRESS) -Promuovere attivamente l’inclusione sociale, la socializzazione e l’accesso al mondo del lavoro per individui con diverse forme di disabilità in tutto il Paese attraverso lo sport. E’ l’obiettivo del programma DISrACTIVE di Lactalis che ha avviato una partnership con Insuperabili, società sportiva fondata dall’ex giocatore Giorgio Chiellini che promuove il calcio per persone con disabilità.

Diverse le iniziative che Lactalis sosterrà insieme ad Insuperabili, a partire dal finanziamento di 50 borse di studio volte a sostenere i costi relativi ad altrettanti atleti per un’intera stagione sportiva di 10 mesi e che includeranno il supporto di professionisti e allenatori con una formazione multidisciplinare nei diversi ambiti della psicologia e dello sport. Gli atleti Insuperabili saranno inoltre coinvolti insieme a Lactalis in un roadshow nelle scuole che toccherà, da marzo a giugno 2024, le città di Bergamo, Parma, Caserta e in Sicilia.

