ROMA (ITALPRESS) – “Questa struttura fa parte del programma di potenziamento dei posti letto al San Camillo, a breve c’è il reclutamento degli anestesisti e rianimatori, quindi ci saranno i nuovi 18 posti letto di terapia intensiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della nuova Unità di degenza a Gestione Infermieristica – UGI, dell’ospedale San Camillo Forlanini. “Decongestionare i Pronto Soccorso, riportare gli ospedali alla loro naturale funzione: gestione delle emergenze e dei pazienti acuti. L’Unità di degenza a Gestione Infermieristica che oggi inauguriamo al San Camillo-Forlanini è un passo importante in questa direzione. La nostra è una Regione dove il numero di anziani è alto e continuerà a crescere nei prossimi anni. Dobbiamo essere pronti ad affrontare l’invecchiamento della popolazione, le cronicità e le comorbidità” ha concluso Rocca “spazi come questi, con 18 posti letto, guidati da personale infermieristico e supervisionati dalla Direzione Sanitaria, consentiranno ai più fragili una più tempestiva ed efficace presa in carico” ha continuato Rocca.

xc3/pc/gtr