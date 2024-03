ROMA (ITALPRESS) – Inflazione stabile a febbraio. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% annuo, come a gennaio. La stabilizzazione del ritmo di crescita dell’inflazione si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati. Si attenua la flessione dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3%, dal -20,5% di gennaio. Si riduce il tasso di crescita del “carrello della spesa”. Sempre secondo l’Istituto di statistica a gennaio l’occupazione cala, rispetto a dicembre 2023, per effetto della diminuzione dei dipendenti a termine e degli autonomi. Il numero degli occupati – pari a 23 milioni 800mila – è superiore di oltre 360mila unità rispetto a gennaio dello scorso anno. Su base mensile, il tasso di occupazione scende al 61,8%, quello di inattività sale al 33,3%. Stabile il tasso di disoccupazione.

