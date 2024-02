ROMA (ITALPRESS) – “In alcuni investimenti l’approccio è stato un po’ troppo ideologico, bisognava riportarlo a fattori concreti. L’approccio ideologico non fa mai bene all’economia. La situazione debitoria è nota, la nostra azione è stata quella di ridurre il debito e siamo certi che entro quest’anno sarà in linea con i peers, anzi anche migliore. E’ necessaria un’efficienza maggiore per crescere”. Lo sottolinea l’Ad di Enel, Flavio Cattaneo, intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega.

