ROMA (ITALPRESS) – “L’auspicio è quello di trovarci insieme per ribadire il ruolo di Forza Italia nel governo nazionale e in Europa. Questo è il primo congresso dopo la morte del presidente Berlusconi, è importante aver trovato un momento per stare insieme e condividere l’impegno a proseguire nel percorso tracciato dal presidente nei 30 anni precedenti. Questo è un momento che simbolicamente rappresenta la volontà di esserci, di continuare ad essere protagonisti”. Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, arrivando al congresso di Forza Italia.

xb1/sat/gtr