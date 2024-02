Un uomo è stato trovato con una profonda ferita all’addome a Carpiano, nel Milanese, in un’area rurale vicino alla cascina “Bruciata”. E’ successo questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il ferito, un 40enne, in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di San Donato per ricostruire l’accaduto.