MILANO (ITALPRESS) – Cento giovani di due istituti superiori lombardi hanno partecipato a “LV8 for Girls”, maratona organizzata da Fondazione Vodafone, in collaborazione con Junior Achievement, dedicata all’apprendimento delle nuove competenze nel campo dell’Intelligenza Artificiale Generativa e alla loro applicazione. L’iniziativa ha l’obiettivo di ideare soluzioni innovative per far avvicinare le ragazze alle materie STEM e al mondo della tecnologia e del digitale.

