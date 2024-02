CAGLIARI (ITALPRESS) – “La riforma costituzionale non è una priorità? Lo dice la sinistra, e vuol dire che lo è. Non voglio vedere l’Italia tornare nella palude dell’incertezza”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, parlando del premierato a Cagliari, in occasione della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Sardegna.

xd4/mgg/gtr

(Fonte video: canale YouTube di Giorgia Meloni)