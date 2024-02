TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Si inaugura un altro pezzo dello stabilimento di Novartis, un player fondamentale per il nostro territorio perché produce ricchezza e investe in ricerca e innovazione”. A dirlo Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, a margine dell’inaugurazione di una nuova area dello stabilimento di Novartis a Torre Annunziata.

