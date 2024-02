Morto Andy Brehme, ex campione dell’Inter

Andy Brehme, campione del mondo con la Germania a Italia ’90 e protagonista nelle vittorie dell’Inter a fine anni ’80, è morto a 63 anni per un arresto cardiaco a Monaco di Baviera nella notte. Grande commozione in tutta la Germania. Arrivato all’Inter nel 1988 partecipò alla vittoria dello scudetto dei record di Giovanni Trapattoni nella stagione del 1988-89. A Milano vinse anche la Coppa Uefa del 1990-91. “Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda”. Così l’Inter ha ricordato Brehme, ex terzino nerazzurro. “FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”, ha aggiunto la società sul proprio sito, spiegando poi come “in ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio”