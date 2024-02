FIRENZE (ITALPRESS) – “È una catastrofe. Una tragedia così a Firenze non la ricordo, è un fatto davvero molto grave, sul quale tutti dobbiamo riflettere, non può accadere che una persona che va a lavorare per portare il pane a casa rischi la vita”. Lo dice Stefani Tesi della Filca Cisl Firenze riferendosi al crollo verificatosi questa mattina in un cantiere a Firenze, in via Mariti dove è in corso la costruzione di un supermercato.

xb8/tvi/gtr