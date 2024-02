TRIESTE (ITALPRESS) – Avanza il piano per la realizzazione della rete in fibra ottica ad altissima velocità in Friuli Venezia Giulia. Il quadro aggiornato della situazione è stato tracciato nel corso del convegno “FVG connect – l’innovazione al servizio del futuro”, che ha visto attorno al tavolo a Trieste Regione, Open Fiber e quattro importanti realtà economiche del territorio: Bat, Fincantieri, Saipem e Autorità portuale del Mare Adriatico Orientale che investono su innovazione tecnologica e digitale.

“Facciamo Rete” è il titolo dell’incontro promosso a Sesto Reghena da Open Fiber che ha di fatto ultimato in Friuli Venezia Giulia il progetto Bul, ovvero la realizzazione di una rete in fibra ottica ultraveloce fino a 2.5 Gigabit al secondo.

col/mgg/gsl