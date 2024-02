Carnevale, sequestrati migliaia di vestiti e giocattoli in Brianza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza hanno eseguito un controllo presso un maxi emporio di Bellusco, dove hanno trovato circa 76 mila

giocattoli ed accessori di Carnevale (vestiti per bambini, armi e proiettili giocattolo, occhiali, colori per make-up) ed oltre 38 mila prodotti per la casa (contenitori, bicchieri e sacchetti di carta) e per la cura degli animali, risultati privi o con falsa applicazione della marchiatura “CE”, non conformi alla normativa a tutela del consumatore.

Gli articoli in commercio sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo ed il legale rappresentate dell’impresa segnalato alla Camera di Commercio per l’applicazione di sanzioni amministrative.

Nei magazzini i Finanzieri hanno trovato e sottoposto a sequestro oltre un centinaio di targhe decorative con la falsa indicazione “made in Italy” e circa 6 quintali di fuochi di artificio (tra cui i noti bengala, raudi e fontane luminose in batteria), un’autentica polveriera, sia per la grave inosservanza delle misure di sicurezza previste per il materiale pirotecnico sia perché era stoccato con solventi speciali altamente infiammabili.

L’imprenditore è stato quindi denunciato per i reati di vendita di prodotti con segni mendaci, detenzione illecita di materiale esplodente e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.