PALERMO (ITALPRESS) – “In Sicilia un po’ di turbolenza c’è stata, non possiamo dire di no, però sono tanti i progetti che ci sono in campo e la maggioranza tornerà ad essere ancora più coesa”. Lo dice in un’intervista all’Italpress il neo commissario della Lega in Sicilia e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, parlando dell’attuale situazione della maggioranza nell’Isola.“Faremo delle riunioni specifiche su questo, daremo massimo supporto al presidente Schifani e credo che alla fine troveremo tutte le soluzioni per ripartire ancora con più forza”, aggiunge.“Il mio nuovo ruolo? Sostituisco Annalisa Tardino, che è la capolista alle Europee e quindi deve impegnarsi in prima persona in una campagna elettorale molto dispendiosa, quindi c’è tanto da fare – sottolinea Durigon -. Il mio supporto sarà quello di organizzare e dare ancora più forza al territorio, trovare altre candidature eccellenti e costruire un risultato che secondo me potrebbe essere anche in doppia cifra qui in Sicilia”.

