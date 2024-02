SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Già non ci credevo quando mi sono vista nella lista dei concorrenti. Sono riuscita a vivermi ogni momento senza troppe aspettative e troppe tensioni, ho vissuto la settimana più bella della mia vita”. Lo ha detto la vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, che, in conferenza stampa, ha confermato che parteciperà all’Eurovision Song Contest. “Ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa, volevo che uscisse più la canzone e il ricordo di me. L’amore che mi è arrivato quando ho visto i cartelloni e tutto il pubblico in piedi ha reso fiera me e tutta la mia famiglia di cui mi sono portata dietro tutto l’amore anche se non ero loro fisicamente vicina”, ha aggiunto sulla cover de ‘La rondine’ eseguita venerdì con il Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. xg8/vbo/red