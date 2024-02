SANREMO (ITALPRESS) – “Spesso le lacrime sono state tante. Avevamo vinto un Festival di Sanremo con arco e frecce e, ancora oggi, con arco e frecce, portiamo avanti i nostri progetti. Abbiamo aperto un bellissimo rapporto con i nostri fan in tutto il mondo. Ma non siamo stati compresi, siamo entrati nella storia per meme e attacchi poco eleganti (e un po’ cattivelli). Questa è diventata una forza, le lacrime sono diventate un mare sul quale galleggiare invece che andare a fondo”. Lo dice Fabio Ricci dei Jalisse, in conferenza stampa a Sanremo.

xg8/sat/