Auto si ribalta a Lecco, morti due ventenni

Due ragazzi sono morti la notte scorsa in un incidente stradale alle porte di Lecco, a un’uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate, sul rettilineo che porta alla discoteca Orsa Maggiore. Viaggiavano a bordo di un’auto che è uscita di strada e si è ribaltata. Le vittime avevano 21 e 22 anni. A bordo c’era un terzo giovane che è rimasto ferito. L’incidente si è verificato alle 2.30. Sono stati altri automobilisti a dare l’allarme. Sul posto, con i soccorritori di Areu, sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del terribile incidente.