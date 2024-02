NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cattive notizie arrivano dai sondaggi per Donald Trump. Il presidente Joe Biden ora viene dato vincente contro l’ex presidente per 6 punti (50%-44%), ma la distanza tra i due aumenta concentrandosi solo sul voto delle donne: secondo il sondaggio della Quinnipiac University, il risultato sarebbe 58% per Biden e solo 36% per Trump. Intanto l’avversaria di Trump rimasta per la nomination repubblicana, l’ex ambasciatrice Nikki Haley, attacca in una nuova campagna di spot i due “Grumpy Old Men”, i due vecchietti scontrosi. Ma la donna che Trump teme di più è Taylor Swift, la cantante più famosa del mondo. I repubblicani temono infatti che la star possa appoggiare Biden proprio quando ci sarà la trasmissione televisiva più seguita in America, la finale di football americano tra San Francisco e Kansas City, dove in quest’ultima squadra gioca Travis Kelce, il campione-fidanzato di Swift…

fsc/gsl (Video di Stefano Vaccara)