MILANO (ITALPRESS) – Turisanda spegne cento candeline. Un traguardo che Alpitour World ha scelto di celebrare durante i giorni di BIT Milano, che ogni anno richiama da tutto il mondo realtà e professionisti del settore, come spiega Pier Ezhaya, Direttor Generale Tour Operating Alpitour World. L’evento si terrà il 5 febbraio presso l’Allianz MiCo e sarà l’occasione per festeggiare Turisanda1924, ma soprattutto per guardare al futuro. Tra i partner d’eccezione, Welcome Travel Group, parte di Alpitour World e Saudi Tourism Authority, l’Ente per la promozione del turismo in Arabia Saudita.

