“Dove andare per…” la guida per i senzatetto

Dove andare a Milano per trovare una coperta, un pasto caldo, un riparo, delle medicine, dove potersi lavare e vestire, dove ricevere aiuto in caso di emergenza, ascolto e orientamento, dove ricevere assistenza legale e patrocinio gratuito, dove cercare lavoro, dove ottenere una residenza fittizia per avere accesso ai servizi di welfare e di cittadinanza. Tutte queste informazioni sono contenute in “Dove andare per…”, la guida di Milano per le persone senza dimora realizzata da Avvocato di strada ODV, l’associazione che offre tutela legale gratuita alle persone che vivono in strada, in collaborazione e con il sostegno di Linklaters, DIGITAL360, Cit yAngels, con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e il patrocinio del Comune di Milano. Un libretto, che sarà distribuito gratuitamente nelle stazioni, nei dormitori, nelle mense e in tutti i luoghi frequentati dalle persone senza dimora , per facilitarne l’accesso ai servizi della città.

La guida, realizzata nell’ambito del progetto “La città V.I.V.A.”, sarà presentata all’evento “Il mondo sommerso delle persone senza fissa dimora: dai dati attuali alle soluzioni per il futuro” che si terrà il 29 gennaio a Milano, presso il Centro Culturale San Fedele, in cui istituzioni, associazioni di volontariato e imprese attraverso dati e esperienze racconteranno il mondo di queste persone apparentemente invisibili per identificare azioni di intervento. Secondo gli ultimi dati ISTAT, le persone senza dimora in Italia sono quasi 100mila. A Milano, la rilevazione racCONTAMI2023 a giugno 2023 ha censito oltre 2000 persone senza dimora, pari allo 0,15% della popolazione cittadina, di cui mille in strada e mille in strutture di accoglienza notturna.

“Da tanti anni ‘Dove andare per…’ è un esempio concreto di come si possa creare dal basso una rete di realtà diverse da loro ma che operano con lo stesso obiettivo – sottolinea Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di strada ODV -. Siamo molto felici di aver realizzato questa nuova edizione del ‘Dove andare per…Milano’. Ci auguriamo che possa aiutare tante persone a trovare un aiuto piccolo o grande per uscire dalla propria situazione di difficoltà”.

“Chi vive i disagi della vita di strada impara a sopravvivere con quello che gli viene dato, in una lotta quotidiana di ricerche continue e piccole conquiste momentanee: per queste persone è fondamentale sapere dove andare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare un lavoro – spiega Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 e Presidente onorario dei City Angels -. A queste esigenze pratiche risponde la guida, realizzata grazie alla collaborazione dei volontari di diversi soggetti impegnati a vario titolo nel supporto ai senza dimora e nella lotta all’emarginazione sociale, che si sono messe a disposizione del progetto. Per realizzare interventi di grande impatto sociale per i senza dimora serve l’impegno delle aziende, chiamate oggi a dare una nuova opportunità alle persone, dando vita a progetti di inserimento lavorativo con il supporto delle associazioni del settore.

La guida “Dove andare a Milano per…” in versione PDF è scaricabile al link https://www. avvocatodistrada.it/ doveandarepermilano/