L’uso del brand “Milano” sarà autorizzato dal consiglio comunale

L’utilizzo del brand “Milano” d’ora in poi sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale. Lo ha deciso la giunta Sala. “Il nome Milano – spiega Palazzo Marino in una nota – rappresenta oggi un’eccellenza, simbolo di prestigio, valori e vitalità economica. Preservarne e gestire attentamente la denominazione è importante per tutelare l’immagine della città e promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio”.

La giunta ha approvato il Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi contenenti la denominazione “Milano”, che verrà sottoposto per l’approvazione al Consiglio comunale. Il Regolamento, composto da nove articoli, è stato concepito anche per garantire un’omogenea e accurata trattazione delle richieste di autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione per la registrazione di marchi contenenti il nome “Milano” da parte di terzi spiega il comune – deve contenere motivazioni circa l’effettivo collegamento con il territorio e con i valori cittadini, l’idoneità a veicolare un’immagine positiva della città di Milano, nonché il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste nel regolamento. Inoltre vengono definite le disposizioni per la durata e il rinnovo dell’autorizzazione, con periodi decennali, le cause di onorabilità e di decadenza per il mantenimento dell’autorizzazione. Il Regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e pubblicazione negli atti ufficiali del Comune di Milano.