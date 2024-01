Per la prima volta una partita di pallacanestro è stata fruibile anche a tifosi ciechi o ipovedenti . E’ successo lo scorso 14 gennaio, in occasione della gara tra Pallacanestro Varese e Venezia. E’ stato utilizzato infatti il sistema di audiodescrizione “Connect Me Too” di CMT. Il servizio è in grado di divulgare una radiocronaca iper-descrittiva, realizzata da un professionista appositamente formato che riporta fedelmente i dettagli della sfida e tutte le sfumature di ciò che accade intorno, ad esempio in panchina o sugli spalti.

Il progetto è stato realizzato da CMT con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità agli eventi a carattere sportivo.

