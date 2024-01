“Dama Nera, Giobia, animali magici”, storie e leggende della Lombardia

Il verde di un cappello, il rosso di un paio di calzini, il pelo nero di un gatto, l’occhio rosso di un corvo, il gorgoglio di un rospo, la velocità di un folletto mutaforma. Si riconosce dai particolari il mondo fantastico lombardo, che viene raccontato da Luigi Ballerini, accompagnato dalle illustrazioni di Giulia Orecchia in “Dama Nera, Giobia, animali magici e altri esseri fantastici della Lombardia”, nuovo volume della collana 147 Mostro che parla! 7 mostri per 21 regioni italiane, in libreria per Telos edizioni.

Da Milano alle valli bergamasche, dal comasco alla Valmalenco, dalla Valtellina alle sponde dei fiumi di questa regione ricca di acqua, sette creature accompagnano lettori e lettrici alla scoperta di tradizioni e leggende lungamente condivise e raccontate.

L’autore è Luigi Ballerini, orientatore e scrittore per giovani. Ha pubblicato oltre venti romanzi. Giornalista pubblicista, tratta tematiche educative e di orientamento per diverse testate nazionali. È ideatore e autore di serie animate per la TV e a Milano dirige una scuola di scrittura per ragazzi.

