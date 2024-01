“Le ragazze del futuro”, Greta e le altre

E’ in libreria “Le ragazze del futuro”, di Serena D’Angelo, Marco Vassalotti e Francesco Foti, con le illustrazioni di Valentina Stecchi, edito da People.

Sono passati più di cinque anni da quando la giovane studentessa svedese Greta Thunberg ha cominciato il suo “sciopero scolastico” per sensibilizzare il mondo sulla minaccia rappresentata dalla crisi climatica. Cinque anni in cui la sua protesta solitaria è diventata un movimento, quello dei Fridays For Future, che a sua volta ha fatto nascere movimenti in ogni angolo del globo, da cui stanno emergendo nuove leadership. Sono quasi sempre giovani donne, come Thunberg determinate, appassionate, coraggiose, ironiche, carismatiche. Il libro ne presenta alcune, attraverso la loro storia, le loro parole d’ordine, i loro discorsi. Accanto a Greta Thunberg, ci sono Vanessa Nakate, Luisa Neubauer e Helena Gualinga, lungo un filo che le collega dalla Svezia all’Uganda e dalla Germania all’Ecuador, passando per le piazze di tutto il mondo e i luoghi delle conferenze sul clima dove hanno portato milioni di giovani e non solo.

Un libro che alle parole unisce le illustrazioni, pensato per le ragazze e i ragazzi, e per chiunque senta vicina la causa della giustizia climatica.

Ascolta l’intervista a Serena D’Angelo