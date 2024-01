Immobiliare, in media a Milano 5.300 per metro quadro

Sembra non fermarsi la corsa dei prezzi degli immobili in Lombardia. A dicembre 2023 dati raccolti per le case in regione segnavano un +6,1% per i prezzi di vendita e un +8,2% per gli affitti. Nonostante gli aumenti la domanda è cresciuta del 3,3% con la disponibilità delle case aumentate del 10%. In Lombardia il costo medio è di poco più 2500 euro al metro quadro, 16,3 euro invece il prezzo medio per affitto, sempre a metro quadro. Milano ovviamente si distingue dal resto della regione per prezzi doppi sul lato vendita, infatti tocca sborsare in media 5.300 euro al metro quadro per comprare casa (un aumento del 4% rispetto al 2022). Riguardo agli affitti si passa dal 16,3 a 22 euro, un 10% in più su 12 mesi. Subito dopo Milano nel resto della Lombardia spicca Mantova, con un aumento del 7,5% mentre la provincia di Sondrio segna una contrazione dei prezzi del 5,8% in un anno.