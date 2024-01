BOLOGNA (ITALPRESS) – A febbraio una classe del Liceo Laura Bassi di Bologna partirà per la Finlandia per realizzare un documentario sul loro sistema scolastico. Per affrontare i costi della gita i ragazzi hanno deciso di creare una campagna di crowdfunding e consentire a tutti gli studenti di partecipare. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio.

