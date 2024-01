ROMA (ITALPRESS) – “Tutto questo è sconcertante. Chi non riesce a interpretare lo spirito dello sport non è un tifoso. Serve immediatezza degli interventi e continuità nel processo di alfabetizzazione educativa e culturale”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine degli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro in corso a Roma, commentando gli scontri al derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma.

xi2/srp/gtr