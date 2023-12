“Puf”, un punto per il riciclo e riutilizzo di mobili e oggetti

“PUF” è il nuovo Punto UniAbita Fondazione Auprema per l’abitare sostenibile.

Uno spazio dinamico, che è anche punto di recupero e rigenerazione di mobili usati. Si trova a Cinisello Balsamo tra via Mozart e Via Corridoni. E’ a disposizione di chi vuole rinnovare il proprio spazio abitativo con creatività, rispettando l’ambiente, pensato non solo per gli abitanti dei caseggiati UniAbita ma anche del territorio di Cinisello Balsamo.

Un punto di incontro dedicato alla casa e agli stili di vita sostenibili. Spazio quindi al servizio di recupero e trasformazione di mobili, dove portare quello che non si usa più e cercare quello di cui si ha bisogno.

Con la biblioteca degli oggetti, sarà possibile donare e prendere in prestito attrezzature e oggetti, in particolare per la manutenzione della casa, attraverso un apposito tesseramento, simile a quello di una biblioteca.

Tutti i servizi e le attività sono gestite da Fondazione Auprema.

Ascolta l’intervista a Valentina La Terza, direttrice di Fondazione Auprema