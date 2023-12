“Genitori green e bambini felici”, il manuale per vivere a impatto zero con un bebè risparmiando

Crescere bambini felici e sereni comprando meno e investendo di più su di noi e la nostra famiglia è una sfida non impossibile. Ma è anche una sfida molto importante, perché punta a trasformare la società dei consumi in quella dell’amore e degli affetti.

I neogenitori, o ancora prima le famiglie in dolce attesa, lo sanno: intorno alla nascita e ai

primi anni di un bebè ruotano decine di falsi miti, informazioni errate, credenze (a volte

alimentate dal marketing delle aziende) che impattano negativamente non solo sui

bambini e sul loro tenore di vita, ma anche sul conto in banca della famiglia.

“Genitori green e bambini felici” (Ed. Gribaudo) è un manuale, scritto da Lisa Casali, che si propone di sfatare appunto questi falsi miti, proponendo alternative non solo green, ma anche economiche e salutari.

Ascolta l’intervista a Lisa Casali