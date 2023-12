Grave incidente stradale sulla strada per Malpensa, un morto e un ferito

È di un morto e di un ferito in gravissime condizioni il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto stanotte poco dopo le 2, sulla strada statale 336 in direzione Malpensa all’uscita di Buscate nord. Un’Audi con a bordo tre giovani poco si è schiantata contro il guard rail, per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Magenta. Il conducente della vettura, un ragazzo di 22 anni di Nosate, è morto pochi minuti dopo il violento impatto per le gravissime ferite riportate. Il passeggero, un diciannovenne di Boffalora Ticino, è stato trasportato in gravissime condizioni in elisoccorso al Niguarda. Illeso il terzo passeggero, un ventenne di Novara. Difficili e complesse le operazioni effettuate dai vigili del fuoco di Inveruno che hanno lavorato tutta la notte per più di cinque ore. Sul posto il personale del 118 e le forze dell’ordine.