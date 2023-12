ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e deputato di Forza Italia, Maurizio Casasco, parla a margine della presentazione del nuovo progetto per il laboratorio antidoping che sarà ultimato tra il 2024 e il 2025 a Roma: “non è fondamentale solo per le Olimpiadi, ma anche per la lotta alle droghe sintetiche e per la ricerca che amplieremo, oltre ad essere un elemento cruciale anche per l’acquisizione in futuro di tutti gli eventi sportivi internazionali”.

spf/glb/gsl