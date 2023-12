PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un’edizione stupenda della Coppa degli Assi. Qui a Palermo ho trovato una location magnifica, difficile da trovare in tutto il mondo. Sono molto contento di essere qui, devo ringraziare il comitato organizzatore e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento perché è un evento eccezionale”. A dirlo Uliano Vezzani, direttore di campo della 38^ Coppa degli Assi, concorso ippico internazionale che si svolge nel capoluogo siciliano.

La “Coppa degli Assi” e la “Fiera Mediterranea del Cavallo” sono organizzate dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico della Fiera di Verona, il patrocinio del Comune di Palermo, dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

