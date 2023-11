Basiglio, ciclista tamponato e ucciso da un’auto guidata da un 87enne

Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto, mentre era in bicicletta, intorno alle 13 di oggi a Basiglio (Milano). Secondo i primi accertamenti dei soccorritori, un 87enne alla guida di una Fiat Panda ha tamponato il 63enne sulla statale 113, facendolo cadere a terra, per poi finire con la vettura in un canale che costeggia la carreggiata. L’uomo ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Inutili i tentativi di rianimarlo. Ferito lievemente il conducente dell’auto. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri.