Brianza al voto: 8 candidati per il seggio al Senato di Berlusconi

Tra domenica 22 e lunedì 23 urne aperte per i cittadini della provincia di Monza Brianza. Agli elettori verrà chiesto di votare per il posto in Senato per il collegio di Monza rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi avvenuta lo scorso 12 giugno dopo una lunga malattia. L’ex premier si era candidato per il centrodestra nel collegio uninominale brianzolo in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, venendo eletto con il 50,26% delle preferenze. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A contendersi lo scranno del Cavaliere ben otto candidati. Il centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega) sostiene la candidatura di Adriano Galliani, classe 1944 e amico di lungo corso di Silvio Berlusconi. Con l’ex premier, Galliani ha condiviso numerose esperienze soprattutto in ambito sportivo: amministratore delegato dell’Associazione Calcio Milan dal 1986 al 2017 e nello stesso ruolo nel Monza dal 2018 dopo l’acquisizione della squadra da parte di Berlusconi. Galliani ha già ricoperto la carica senatoriale con Forza Italia nella precedente legislatura. Altro candidato è il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato (classe 1971).

All’annuncio della sua candidatura il 29 luglio, l’esponente dei radicali ha subito ricevuto l’appoggio da parte di Azione, +Europa e Alleanza Verdi Sinistra. A settembre è stato poi ufficializzato il sostegno anche da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Cappato è noto per il forte attivismo e gli atti di disubbidienza civile in occasione di battaglie quali la legalizzazione dell’eutanasia. In campo con la lista “Sud chiama Nord” Cateno de Luca. Classe 1972, De Luca è stato sindaco di Messina dal 2018 al 2022, mentre dal 2023 ricopre la carica di primo cittadino di Taormina. Sempre con la sua lista corse come candidato alla presidenza della Regione Sicilia alle elezioni del 25 settembre 2022, ottenendo il 23,95% delle preferenze e arrivando secondo dietro il candidato del centrodestra Renato Schifani. Unione Popolare schiera invece Giovanna Cappelli (classe 1945); Domenico di Mudugno corre invece per il Partito Comunista Italiano; Daniele Giovanardi è il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare; Andrea Brenna corre con la lista Democrazia e Sussidiarietà mentre la lista Forza del Popolo schiera Lillo Massimiliano Musso.