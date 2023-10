Rubano auto in sharing per fare un giro, tre minori inseguiti e fermati

Hanno trovato per strada nel quartiere di Baggio, a Milano, una Citroën C3 del circuito ShareNow aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. Tre adolescenti, uno di 16 e due di 15 anni, hanno deciso di farsi un giretto, ma sono stati ‘beccati’ dalle telecamere di lettura targhe e dal sistema di alert del Comune di Cesano Boscone, che dà notizia dell’accaduto. Intercettati dalla polizia locale, grazie alla segnalazione del furto del veicolo, i tre ragazzini sono stati fermati dopo un inseguimento rocambolesco e un incidente. Il giovane alla guida è stato portato in ambulanza in codice verde all’ospedale San Carlo. Gli altri due sono riusciti, in un primo momento, a fuggire, ma una pattuglia delle guardie ecozoofile li ha intercettati al parco Natura. L’episodio è avvenuto domenica scorso e si è concluso con la convocazione dei genitori dei tre minori, che non hanno precedenti.