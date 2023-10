Scintille di Musica: tre concerti dei Cameristi della Scala nel Duomo di Milano

I Cameristi della Scala desiderano presentare al pubblico la rassegna di concerti Scintille di musica nel Duomo di Milano. Tre concerti con brani significativi del Seicento e del Novecento provenienti da tre regioni d’Europa, la Francia, l’Italia e l’Inghilterra, in un contesto meraviglioso quale è la Cattedrale di Milano, un simbolo del capoluogo lombardo, la più grande chiesa d’Italia e tra le più grandi al mondo, la cui costruzione prese avvio sul finire del XIV secolo.

Il ciclo inizia il 25 ottobre, con il direttore d’orchestra e cembalista Jérôme Correas, che condurrà̀ i Cameristi in musiche di Lully, Rameau, Charpentier, Mondonville e poi in Debussy delle Danze sacre e profane per arpa e in Ravel di Pavane. Nel secondo concerto, il 13 novembre, il contralto Daniela Pini eseguirà̀ lo struggente Salve Regina di Porpora, alcune arie dette di furia di Vivaldi e uno dei brani più belli del musicista veneziano, l’aria Sovente il sole, che ha la particolarità di essere l’unico brano di Vivaldi il cui manoscritto è rimasto a Venezia, e di far parte, unico caso conosciuto, di una serenata scritta a più mani, su commissione di un nobile veneziano. Il violino di spalla dell’orchestra Francesco Manara eseguirà, sempre di Vivaldi, il concerto a due cori Per la santissima Assunzione di Maria Vergine e la Ciaccona di Vitali nell’orchestrazione di Respighi. L’ultimo appuntamento, il 18 dicembre, diretto dal giovane talento greco Dionysis Grammenos, sarà dedicato al Natale, con musiche di ambito inglese: dall’Haendel del concerto per arpa e dei cori dal Messiah, al Britten del Ceremony of carols e ai canti per coro femminile di John Rutter. Solisti saranno Andrea Manco al flauto, per il concerto La notte di Vivaldi, e Luisa Prandina all’arpa. Il coro femminile ad Astra, diretto da Marco De Gasperi, sarà affiancato dalle voci maschili dei Solisti del Coro del Teatro alla Scala.

L’ingresso ai concerti è gratuito, previa prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.duomomilano.it in prossimità degli eventi. Le prenotazioni per il primo concerto del 25 ottobre sono possibili a partire dalle ore 12.00 del 17 ottobre dalla homepage del sito ufficiale www.duomomilano.it.